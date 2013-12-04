Разработать скрипт счетчик посетителей wordpress

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Закрыт5 заявок127 просмотров

Разработать скрипт счетчик посетителей он лайн для Wordpress.

Дело в том, что человек при заходе на сайт должен видеть кол-во посетителей на данный момент.

WordPress
11 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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