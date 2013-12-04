Реализация большого сервисного сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

Страницы с большим количеством динамических элементов. Создание валюты сайта с привязкой к кошелькам.

Реализация динамических баз данных. Написание и установка защиты на сайт. Реализация небольшой социальной сети.

Проект весьма объёмен, весьма-весьма. Будет большое количество взаимодействующих между собой модулей.

Знание html, JavaScript, jQuery, css, MySQL.

Сроки создания ограничены, учитывая объём – 3-4 недели. Цена за создание не жадная.

Требуется ответственный человек, готовый к долгосрочному сотрудничеству после сдачи сайта проекта.

Вся детальная информация будет предоставлена перед началом работы.

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
11 лет назад
j3di
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фотохостинг на django

    Необходимо разработать фотохостинг с примерно следующим функционалом: авторизация через соц.сети и самостоятельная авторизация в системе по е-mail; гео.привязка – автоопределение региона (города) по IP-адресу пользователя; фильтр контента по категориям (категория задается пользователем ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку

    Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить вирусы на сайте wordpress

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их. Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? ...

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

    $500

    Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP Готовый дизайн и html ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист и верстальщик

    В компанию ООО "Кирана" Требуются сотрудники: ПРОГРАММИСТ Обязанности: - Установка сайтов на движок (NetCat) - Выполнение работ по Тех. Поддержке сайтов. - Программирование компонентов - Разработка нестандартного функционала. ...

    HTML
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить рекомендации seo оптимизатора

    Сайт morozu.net. Движок morozu.net/published/login.php. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Капча

    Сайт на (Joomla 2.5) перестала отображаться CAPTCHA. От вас: исправить, указать мне стоимость данной работы, чтобы работало «как часы» и желательные сроки. Спасибо.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить корректную работу сайта

    Сайт http://bestday.spb.ru/ на bitrix. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу программиста на вордпрессе

    Ищу для сайта программиста на вордпрессе,основная задача,с которой не справился предыдущий программист сделать чпу урлы.Делается это для данного сайта не самым тривиальным образом,поэтому если у вас минимальный опыт лучше не откликаться.Если опыт выполнения,в частности,на вордпрессе,не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис по автоматизированному управлению рекламой

    $5000

    Необходимо разработать сервис, с личными кабинетами для пользователей, с возможностью давать рекламу в различных рекламных площадках. но при этом все вести из одного аккаунта! (Директ, Маркет, Майл товары, Гугл эдворс, прайсру и т.д.)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад