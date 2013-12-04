Сервис по автоматизированному управлению рекламой

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок157 просмотров

Необходимо разработать сервис, с личными кабинетами для пользователей, с возможностью давать рекламу в различных рекламных площадках. но при этом все вести из одного аккаунта! (Директ, Маркет, Майл товары, Гугл эдворс, прайсру и т.д.)

11 лет назад
valerikmchs
Валерий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
11 лет назад
$5000
20 дней
Хорошо поработали

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
11 лет назад