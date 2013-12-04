Поменять движок сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки196 просмотров

Требуется разработать или поменять движок сайта по тематике охота и рыбалка

Сайт находится по адресу ohotayakutia.ru или ohotasakha.ru

требование к движку: mod-x, или drupal, битрикс, лайвстрит или т.п.

требование к дизайну: небольшие до пилы, поменяется вывод категорий

продвижение сайта: не требуется

авторизация на сайте: через соц.сети

категории сайта: меняются и добавляются частично

форум: наличие опенсоурс форума

интернет магазин: простенький магазин

наличие фото и видео галереи с под категориями с возможностью лайков и рейтинговой системой

добавить категорию конкурсов с системой смс голосования

БЮДЖЕТ: 20000

Техническое задание: не предусмотрено, есть документ с заданиями

Оплата: аванс 50% после половины работы, 50% после сдачи

дорогие фрилансеры указывайте сроки выполнения работы и бюджет

Drupal
11 лет назад
Dilivio
Денис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$600
14 дней

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад

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