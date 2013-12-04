Требуется разработать или поменять движок сайта по тематике охота и рыбалка

Сайт находится по адресу ohotayakutia.ru или ohotasakha.ru

требование к движку: mod-x, или drupal, битрикс, лайвстрит или т.п.

требование к дизайну: небольшие до пилы, поменяется вывод категорий

продвижение сайта: не требуется

авторизация на сайте: через соц.сети

категории сайта: меняются и добавляются частично

форум: наличие опенсоурс форума

интернет магазин: простенький магазин

наличие фото и видео галереи с под категориями с возможностью лайков и рейтинговой системой

добавить категорию конкурсов с системой смс голосования

БЮДЖЕТ: 20000

Техническое задание: не предусмотрено, есть документ с заданиями

Оплата: аванс 50% после половины работы, 50% после сдачи

дорогие фрилансеры указывайте сроки выполнения работы и бюджет