Работа для программиста специализирующегося на джумле 1,5 (хотя и старая версия!) После повреждения сайта - он стал работать криво, есть задача на главную страницу вывести 4 работы. Все доступы есть. Оплата - ...
Установка шаблона на Joomla
дано: старый интернет-магазин на OpenCart, примерно 3-летней давности.
Обновлять смысла нет- проще развернуть новый движок и перенести данные.
куплен шаблон на http://www.templatemonster.com/
нужно:
1. Установить шаблон
2. добавить ( по договоренности) модули для СЕО, хмл и т.д.- оговаривается лотдельно
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