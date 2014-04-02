Установка шаблона на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок270 просмотров

дано: старый интернет-магазин на OpenCart, примерно 3-летней давности.

Обновлять смысла нет- проще развернуть новый движок и перенести данные.

куплен шаблон на http://www.templatemonster.com/

нужно:

1. Установить шаблон

2. добавить ( по договоренности) модули для СЕО, хмл и т.д.- оговаривается лотдельно

JoomlaOpencart
11 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$70
5 дней
Все отлично - настоятельно рекомендую как ответственного исполнителя. а не "сдал и забыл".
Спасибо за проект, всё отлично.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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