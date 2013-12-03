Автоматически чистить фотографии

Есть фотографии. На них есть вотермарки. Они все на одном и том же месте. (не красное в углу, а эти печати по кадру). Надо автоматически их как-то сделать менее заметными. В идеале это должен быть серверный скрипт. В неидеале - сценарий (или как оно там называется) для Фотошопа. Но серверный скрипт все же лучше.

Идеала не требуется. Пусть будет просто менее заметно. Предпочтительнее что бы это было что-то для работы на PHP, но в прицнипе любая *никс подойдет.

В идеале это должна быть фнукция которой дают файл и она отдает его почищеным.