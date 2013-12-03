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Необходимо написать чекер аккаунтов на сайте
Всем привет.
Нужно написать простой чекер аккаунтов на одном сайте.
На веб или приложении, не имеет значения.
Из функционала нужно загружать список аккаунтов в формате login;pass, после чего должен выводиться результат чека.
Капча отсутствует.
Подробности при общении.
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