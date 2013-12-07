Создание сайта.

Добрый день.

Требуется создать очень простой «сезонный, новогодний» сайт-визитку на основе готового шаблона

http://www.besttemplates.ru/temp03_2297.php.

Из шаблона остаются только Дед Мороз и верхнее меню. В центре Фото и Текст.

Фотографии и тексты на сайт через админ-панель внесу сама.

Доменное имя (новыйгод.kiev.ua) зарегистрировано на Хостинг Украина.

Суть сайта Услуга: «Дед Мороз и Снегурочка к детям на дом»

Детальнее по телефону или при встрече. Предпочту работу с фрилансеров из Киева.

Жду Ваших предложений.

С ув. Елена.