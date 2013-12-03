Написать скрипт для таймера

Нужен скрипт, который включает таймер при открытии страницы. Что-то типа: Предложение действует только 1 час.

если пользователь закроет страницу, а потом ее откроет - таймер не сначала пойдет, а оставшееся время будет показывать с момента прошлого открытия этой страницы.