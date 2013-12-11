Доделать сайт на Opencart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок150 просмотров

Установлен сайт на opencart maxistore

Необходимо натянуть красивый шаблон, подготовить к наполнению

решать проблемы при наполнении, подготовить к раскрутке

Бюджет возможно увеличить, возможна договоренность о пддержке и раскрутке сайта.

При позитивном результате согласны сотрудничать и по другим проектам

Opencart
11 лет назад
andreyos
Андрей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$250
3 дня
Работать понравилось, все сделано быстро и качественно, будем продолжать сотрудничать
Спасибо за работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад