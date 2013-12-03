Доработки интернет магазина.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки186 просмотров

Работаем с интернет магазинами, в большинстве случаев на движке VAM SHOP (smarty).

Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества.

Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина.

Любые виды оплат. По желанию возможно официальное устройство на работу .

Просьба отвечать ТОЛЬКО на icq (НОМЕР В ПРОФИЛЕ) и ТОЛЬКО знающим данный движок магазина.

Спасибо!

11 лет назад
mr-vadim
Вадим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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