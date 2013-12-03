Доработки интернет магазина.

Работаем с интернет магазинами, в большинстве случаев на движке VAM SHOP (smarty).

Ищется специалист для долгосрочного удаленного сотрудничества.

Всегда есть задания по внесению небольших изменений в скрипт магазина.

Любые виды оплат. По желанию возможно официальное устройство на работу .

Просьба отвечать ТОЛЬКО на icq (НОМЕР В ПРОФИЛЕ) и ТОЛЬКО знающим данный движок магазина.

Спасибо!