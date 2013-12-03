Настройка фильтра (MODx)

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Закрытнет заявок130 просмотров

Приветствую всех!

Необходимо донастроить фильтр на сайте (MODx Evo CMS):

— настроить автофильтрацию по проставлению чекбокса (сейчас фильрует по кнопке Подобрать);

— в один из разделов добавить фильтрацию по новому параметру;

— после выставления чекбоксов - joxi.ru/XRiWUtg5CbB9MArBdO8, а потом снятия всех - joxi.ru/PxiWUtg5CbDEMM_JOaM - должны отображаться все товары.

MODX
11 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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