Система отзывов для встраивания в MODX

Создание несложной системы отзывов на PHP для встраивания в MODX (тотальная интеграция НЕ нужна,просто вывод отзывов на страницу сайта через PHP, админка пусть отдельно будет)

Подробное четкое ТЗ прилагается.

Просьба в заявках сообщать реальный срок выполнения и цену.

Оплата желательна в Яндекс.Деньгах, если нет - любые иные способы.

Возможна предоплата.

Вот есть инструкция http://www.yotadom.com/voprosyi-otvetyi.-polnyij-gotovyij-modul-skachat.-faq.-modx-jot.html

насколько я понимаю он удовлетворяет всем требованиям