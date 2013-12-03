Здравствуйте! Необходимо дописать систему под возможность добавления к товарам mp3 файла. От вас сроки и стоимость работ. Оплата удобным для вас способом.
Доработка кода для модуля DLE
Ситуация следующая: заказывал человеку написать код для сайта на DLE. Работу он сделал, но криво и сейчас благополучно игнорирует меня. Ему нужно было доработать существующий модуль System Point. Этот модуль позволяет пользователям зарабатывать поинты, добавляя новости и комментарии, и тратить их на приобретение разных вещей. По тех. заданию ему необходимо было сделать, что бы при модерации новостей у администратора была возможность ставить определенное, а не фиксированное, количество поинтов за публикацию (добавлялись бы в момент активации). Эта функция была реализована, но частично. Данное поле присутствует только для новостей добавляемых администратором, а нужно что бы было оно было видно при модерации любых новостей именно в админке. Это первый косяк который необходимо исправить.
Второй доработкой было дописать код модуля System Point, что бы выводились ТОП-10 пользователей (по поинтам) за текущий месяц и за предыдущий (в System Point уже предусмотрена подобная функция, но отображаются там пользователи с наибольшим суммарным количеством поинтов). Код PHP данного хака уже есть, но в нем есть косяки. Нужно будет посмотреть код и сказать можно ли доработать уже написанный код или написать заново.
И третье - был переделан код в модуле System Point в части отображения пользователей с наибольшими баллами (о котором писалось ранее).Это изменение должно было выводить 3 пользователей с наибольшим количеством баллов за прошлый месяц. Сейчас они отображаются немного некорректно, но это скорее всего из-за того что неверно был написано код во второй доработке. Поэтому тоже нужно будет смотреть по ходу работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5000
Представьте себе работу, в которой каждый ее аспект (график, место работы, оплата труда, выходные и их количество и.т.д) можно обсуждать, делая их максимально комфортными для себя. Наша компания не является студией ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Цель была такова: ограничить список людей, которые заходят на сайт, до тех, кто имеет специальный код, который им был назван (то есть Vip-персонам), и чтобы ограничение было в виде окна попапс. Я нашел плагин Ninja ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать галерею "colorbox" так, чтобы появилась кнопка "распечатать" при просмотре изображений. Сайт работает под управление Drupal 7.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен бот для игры на бирже. Биржа отдаёт все данные по API. Требуется, согласно правилам, выбрать нужную валютную пару и сделать ставку. Правила для трейдинга прописываются в отдельном файле. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для реализации нескольких тасков по вебу(Saas reader) нужен Java-программист. Знания: Spring, Tomcat, JSP, сессии. Подробное ТЗ вышлю исполнителю. Сделать нужно в кратчайшие сроки, до 4-го включительно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт сделан на чистом php, нет ни каких шаблонизаторов и прочего. Нужно сделать личный кабинет. Он будет стоять из нескольких шагов, на данный момент нужно сделать первый шаг. Модуль Регистрация. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать примитивный аналог youdo.com с минимальным набором функционала. Дополнительно: клиент для мобильной платформы(платформа на выбор исполнителя). Набросать до 7 числа. Бюджет ограничен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать модуль для управления пользователями в админке битрикса. Нужно сделать модуль с помощью которого можно было бы управлять пользователями и изменять ихнюю информацию. Вот примеры как это должно быть реализовано: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать ряд правок на сайте с самопиской, принимаются кандидаты только из Украины. Желательно знание ООП в php Зарплата договорная(почасовая) или за все правки разом. Если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад