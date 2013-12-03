Доработка кода для модуля DLE

Ситуация следующая: заказывал человеку написать код для сайта на DLE. Работу он сделал, но криво и сейчас благополучно игнорирует меня. Ему нужно было доработать существующий модуль System Point. Этот модуль позволяет пользователям зарабатывать поинты, добавляя новости и комментарии, и тратить их на приобретение разных вещей. По тех. заданию ему необходимо было сделать, что бы при модерации новостей у администратора была возможность ставить определенное, а не фиксированное, количество поинтов за публикацию (добавлялись бы в момент активации). Эта функция была реализована, но частично. Данное поле присутствует только для новостей добавляемых администратором, а нужно что бы было оно было видно при модерации любых новостей именно в админке. Это первый косяк который необходимо исправить.

Второй доработкой было дописать код модуля System Point, что бы выводились ТОП-10 пользователей (по поинтам) за текущий месяц и за предыдущий (в System Point уже предусмотрена подобная функция, но отображаются там пользователи с наибольшим суммарным количеством поинтов). Код PHP данного хака уже есть, но в нем есть косяки. Нужно будет посмотреть код и сказать можно ли доработать уже написанный код или написать заново.

И третье - был переделан код в модуле System Point в части отображения пользователей с наибольшими баллами (о котором писалось ранее).Это изменение должно было выводить 3 пользователей с наибольшим количеством баллов за прошлый месяц. Сейчас они отображаются немного некорректно, но это скорее всего из-за того что неверно был написано код во второй доработке. Поэтому тоже нужно будет смотреть по ходу работы.