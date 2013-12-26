Загрузка mp3 файлов Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок147 просмотров

Здравствуйте! Необходимо дописать систему под возможность добавления к товарам mp3 файла.

От вас сроки и стоимость работ.

Оплата удобным для вас способом.

11 лет назад
starooskolskiy
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

exey
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$5
1 день
Сделал все по ТЗ и точно в срок. Спасибо. Рекомендую
Отличный заказчик! Спасибо

Заявки фрилансеров

exey
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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