Модуль на OpenCart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сделать модуль для управление картой на сайте

http://winnertool.com.ua/diller.html

http://winnertool.com.ua/servise.html

функционал взять с http://www.stihl.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=75&lang=ua .

Нужно сделать так что б заказчик сам в админке мог добавлять свои магазины на карте.

Opencart
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров