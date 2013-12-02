Починить сайт на Джумла 2.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки190 просмотров

Со вчерашнего дня сайт http://oi-russia.ru без видимых причин открывается у многих очень долго, есть подозрение на взлом или вирус. Найти причину, и починить сайт. Оплата яндекс или киви.

Joomla
11 лет назад
silsh
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Очень помог
хороший заказчик

Заявки фрилансеров

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад