Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов. Требуется произвести работы согласно тех. заданию. Цена и сроки обязательны! Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не ...
Добавить эффект для jquery-easing
http://your-webmasters.com/cosmos/
блоки появляются резко, нужно с эффектом,
реализовано на модуле аккордиона
уже в нём подключен http://jquerylist.ru/utilities/jquery-easing.html
этот плагин,
не получается изменить эффект появления,
Задача - изменить эффект появления, желательно что бы можно было менять, изменив лишь название метода анимации
Срок - сейчас
В заявке сразу цену указывайте.
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