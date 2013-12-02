Одностраничник по готовому html-шаблону

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки174 просмотра

Задача.

Создать одностраничник по шаблону http://oneturn.coralixthemes.com/01/image3.html,

Заменить контент согласно приложенному файлу,

Форма для отправки данных (валидация данных, сообщение об успешном отправлении данных для пользователя, отправка данных админу на почту)

Сроки: 3 часа

В продолжение работы быть на связи по скайпу для решения оперативных вопросов.

Оплата: показываете страницу на своем сервере - оплачиваю полсуммы. Вношу поправки - вы исправляете. Переносите страницу на мой хостинг, проверяем работоспособность отправки данных - плачу оставшуюся сумму. Все последующие поправки за дополнительную плату.

HTML
11 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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