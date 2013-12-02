Нужен wordpress разработчик для интернет магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Проект разрабатывается около года. Сейчас трудится 1 программист, по объему он не справляется.

Магазин сделан на Wordpress + свой плагин магазина. Который постоянно дорабатывается.

Что требуется от человека:

-- Уметь работать с git

-- Уметь работать с debian

-- Уметь работать со связкой php-fpm+nginx

-- Хорошие знания api wordpress

-- Писать новый функционал, дополнительные модули

-- Доверстать определенный функционал

-- Исправлять баги

-- Проводить рефакторинг

-- Быть онлайн в скайпе в рабочее время

Условия:

-- Удаленка

-- График: 10:00 - 6:00 по мск

-- 20 000 руб. месяц

DebianGitNginxPHPWordPress
11 лет назад
spiritseo
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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