Фильтры по буквам для авторов

1 - на странице с авторами вверху добавить алфавит - фильтры по буквам и цифрам. При клике по фильтру должны отображаться только авторы на выбранную букву. В фильтре по буквам должны быть сразу все англ. буквы, даже если на эту букву нет автора. Скрин Dealers.png

Все изменения нужно делать только в теме jibo.

2 - сделать так, чтобы на странице с постом-объявлением если заполнено поле "Componentes y Accesorios", то опции отображались не через запятую, а списком в два столбика, как на скрине CSS.png

Сайт на вордпресс.