В поисках наилучших исполнителей или команды исполнителей для работы над фронтендом высоконагруженного сайта биржи валют. От вас в отзыве: Возраст, Далее по важности: знание языков программирования (подробнее), ajax, java script; HTTP, ...
Сделать шаблон для Wordpress
Уважаемые фрилансеры!
Есть макет главной страницы в формате PSD (прилагаю).
На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.
Примечания:
1. В течение 2 дней также предоставлю макеты двух внутренних страниц, по сложности примерно как главная страница. Их тоже нужно будет сверстать и учесть в разработке шаблона Wordpress. Шапка сайта на этих внутренних страницах будет одинаковая, но будет отличаться от той, что на главной.
2. Мелкие детали - иконки уже есть в готовом виде, в приложеном файле.
Укажите вашу цену и сроки.
Ссылки на портфолио приветствуются. Желателен опыт выполнения подобных проектов в прошлом.
P.S. Уже поступают вопросы, поэтому отвечаю здесь.
Функционал сайта (поиск, каталог, магазин и т.п.) не требуется. Нужна только верстка, результат — в виде готового шаблона wordpress, чтобы его можно было установить из админки wordpress, и меню чтобы можно было из админки настроить, и также, по возможности, правую колонку виджетов.
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