Уважаемые фрилансеры!

Есть макет главной страницы в формате PSD (прилагаю).

На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.

Примечания:

1. В течение 2 дней также предоставлю макеты двух внутренних страниц, по сложности примерно как главная страница. Их тоже нужно будет сверстать и учесть в разработке шаблона Wordpress. Шапка сайта на этих внутренних страницах будет одинаковая, но будет отличаться от той, что на главной.

2. Мелкие детали - иконки уже есть в готовом виде, в приложеном файле.

Укажите вашу цену и сроки.

Ссылки на портфолио приветствуются. Желателен опыт выполнения подобных проектов в прошлом.

P.S. Уже поступают вопросы, поэтому отвечаю здесь.

Функционал сайта (поиск, каталог, магазин и т.п.) не требуется. Нужна только верстка, результат — в виде готового шаблона wordpress, чтобы его можно было установить из админки wordpress, и меню чтобы можно было из админки настроить, и также, по возможности, правую колонку виджетов.