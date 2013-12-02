Верстка блока

Требуется сверстать одностраничный сайт-лендинг. На лендинге присутствует следующий функционал: 1) Embeded video 2) Карусель-галерея со скриншотами 3) Форма для сборки имейлов. При подтверждении (заполнение формы и нажатии кнопки) ...
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