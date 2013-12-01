Модуль для OpenCart

БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ!

Необходимо написать модуль совместных покупок под OpenCart

Суть сводиться к простому. Предположим что у кого-то возник интерес к тому или иному инфопродукту

Человек заходит на сайт и публикует описание этого товара с целью поиска заинтересованных для совместной покупки этого товара.

Как только наберется определенное количество людей, они совершают перевод суммы необходимой для покупки товара и ответственный за проведение покупки приобретает товар.

Секция сервиса

-Минимальная цена

-Минимальный платеж

-Комиссионный сбор

-Минимум участников

Секция организатора

-Гонорар организатора

-Ограничение по цене

-Бонус резервного списка

Секция лимитов и отчета

-ID темы отчета

-Период оплаты

-Операционный период

Более детально готов обсудить в скайпе ГОЛОСОМ

Без скайпа - проходим мимо.

Жду ваших предложений и сроков.