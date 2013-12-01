Знания, которыми должен обладать кандидат: - PHP 5 и все, что с ним связано - HTML 4, 5 - CSS 2, 3 - JavaScript и jQuery - ...
Модуль для OpenCart
БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ!
Необходимо написать модуль совместных покупок под OpenCart
Суть сводиться к простому. Предположим что у кого-то возник интерес к тому или иному инфопродукту
Человек заходит на сайт и публикует описание этого товара с целью поиска заинтересованных для совместной покупки этого товара.
Как только наберется определенное количество людей, они совершают перевод суммы необходимой для покупки товара и ответственный за проведение покупки приобретает товар.
Секция сервиса
-Минимальная цена
-Минимальный платеж
-Комиссионный сбор
-Минимум участников
Секция организатора
-Гонорар организатора
-Ограничение по цене
-Бонус резервного списка
Секция лимитов и отчета
-ID темы отчета
-Период оплаты
-Операционный период
Более детально готов обсудить в скайпе ГОЛОСОМ
Без скайпа - проходим мимо.
Жду ваших предложений и сроков.
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