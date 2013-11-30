Скрипт таймера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок183 просмотра

Нужен скрипт таймера, который будет отсчитывать время назад. Мы задаём параметр - количество времени которое нужно отсчитать, например 3 дня и он начинает вести отсчет назад. По истечению времени, отсчёт начинается заново.

Формат таймера:

дни/часы/минуты/секунды (пример опт-чехлов.рф)

Бюджет 1500 р.

11 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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