- Спроектировать базу данных. - Написать на PHP или Python набор скриптов, которые будут представлять интерфейс к ней. То есть, скрипты должны принимать в себя какие-то данные, осуществлять запрос к БД, и возвращать ...
Начальное онлайн обучение PHP
Требуется специалист, который в онлайн обучит языку PHP
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