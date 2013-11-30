Исправить PHP скрипт, дописать новый функционал.

Здравствуйте! Возникла пробелма с веб-сайтом drugdiscoveryathome.com - вот это оригинальный сайт, а по адресу www.drugdiscoveryathome.com почему-то показывается реклама Гербалафа, чего раньше не было. С чем это может быть связано и как можно было бы это ...