необходимо поправить сайт www.crazyvip.ru

добавить товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg

они будут располагаться между последней фотографией ДО и ПОСЛЕ и блоком про комплекты одежды

по 3 в ряд, в 4 строчки

над товарами и под товарами будут номера страниц

цен на товары не будет, только фотки

меню с товарами тоже не будет(которое есть на макете)

под каждым товаром будет 2 кнопки - подробее и заказать

как на сайте сказочныйторт.рф

кнопки 1 в 1

только шрифт metapro

(пришлю)

и при нажатии на заказать - выскакивает окошко как на сказочныйторт.рф

окошко 1 в 1, только текст "Оставьте заявку на бесплатную консультацию стилиста при посещении нашего магазина"

поля те же, с мейлом

данные отсылаются на почту и в смс(реализовано на других кнопках сайта, код можно взять оттуда)

а при нажатии подробнее - выскакивает такое же окошко, как и на сказочныйторт.рф

слева фото товара

а правее вместо описания будет текст

Наверняка имеет смысл прикрутить CMS типа virtuemart или подобную

потому что товаров может быть много и все вручную добавлять - долго и нет смысла

задание для исполнителей с 5+ отзывами и более

пишите, все готов обсудить