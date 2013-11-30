1 импортировать данные в mysql joomla 2 дать мануал или показать, чтобы при необходимости повторить
Поправить сайт
необходимо поправить сайт www.crazyvip.ru
добавить товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg
они будут располагаться между последней фотографией ДО и ПОСЛЕ и блоком про комплекты одежды
по 3 в ряд, в 4 строчки
над товарами и под товарами будут номера страниц
цен на товары не будет, только фотки
меню с товарами тоже не будет(которое есть на макете)
под каждым товаром будет 2 кнопки - подробее и заказать
как на сайте сказочныйторт.рф
кнопки 1 в 1
только шрифт metapro
(пришлю)
и при нажатии на заказать - выскакивает окошко как на сказочныйторт.рф
окошко 1 в 1, только текст "Оставьте заявку на бесплатную консультацию стилиста при посещении нашего магазина"
поля те же, с мейлом
данные отсылаются на почту и в смс(реализовано на других кнопках сайта, код можно взять оттуда)
а при нажатии подробнее - выскакивает такое же окошко, как и на сказочныйторт.рф
слева фото товара
а правее вместо описания будет текст
Наверняка имеет смысл прикрутить CMS типа virtuemart или подобную
потому что товаров может быть много и все вручную добавлять - долго и нет смысла
задание для исполнителей с 5+ отзывами и более
пишите, все готов обсудить
Заявки фрилансеров
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