Создать парсер для Aliexpress по критериям

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Критерии - название, картинка, цена.

для выкладки на сайт, а также " вконтакте"

Было бы неплохо ещё где-то сохранять ссылку на товар

11 лет назад
jaera
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров