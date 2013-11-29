Доработка сайта + обновление PHP, jQuery, Yaml

Админка самописная, сделана на системе MVC.

На данный момент требуются доработки сайта (как очень лёгкие так и трудоёмкие но легко осуществимые для опытных исполнителей) + обновление PHP, jQuery, Yaml.

Программер обязательно должен владеть: PHP, Javascript, Jquery, HTML, CSS, Mysql.

Хоть небольшое знание вёрстки обязательно. Ещё было бы круто если бы вы умели создавать простенькие дизайн – элементы (кнопка, линия, тень и т.п.)

Сроки определяет исполнитель. Мы торопить не будем, нам нужен качественный результат. Обязательно изучите ТЗ перед подачей заявки! Обязательно!

Кандидата выбираем в течении 5-7 дней (начиная с сегодняшнего дня – 30.11).

Требования к кандидату:

1. Ответственность, внимательность, креативность.

2. Опыт программирования от 5 лет (это не принципиально, но желательно).

3. Умение разбираться в чужом коде, исправлять ошибки, вносить дополнения.

4. Умение работать в режиме Live (обсудил - сделал – показал – подправил – показал – перешел к следующему пункту)

Есть желание найти программиста для длительного сотрудничества (периодической поддержки данного проекта и других). Со временем, если сотрудничество будет продуктивным, можем взять вас в штат.

К посту прикреплён вордовский файл (ТЗ) в котором вы найдёте инфу по доработкам.