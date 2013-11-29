Сервис отправки заявок на аукцион

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Ищу ответственного исполнителя, который сможет написать БЫСТРО сервис приема заявок на аукционные лоты на любом из РНР фрейворков.

Это первая часть развития нашего сервиса. Дальше будем расширятся.

Описание здесь - https://docs.google.com/document/d/1zFhEdg9lwAXcJnK16m_R8qPHB897fJ1OclMzoT_h88g/edit?usp=sharing. Немного сумбурно, но готов объяснить в скайпе свое видение.

Дизайн будет очень простой (стили Twitter Bootstrap).

Bootstrap
11 лет назад
lubes
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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