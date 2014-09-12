Есть магазин на опенкарте shop.vismar-aqua.com. Нужно поменять дизайн, добавить модули по удобной работе с категориями и товарами. Было бы интересно работать с человеком, который возьмется за поисковую оптимизацию, наполнение товарами, комплексную поддержку за определенную плату в месяц.