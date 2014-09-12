lubes

Любомир Гайдамака lubes

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Любомир Гайдамака

Розмовляю українською та англійською.

Працюю виключно із україномовними підрядниками.

Оплата через Приват24 та інші банківські платіжні системи. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dr_umka
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Дизайн и верстка каталога
Хороший заказчик! Советую! Приятно работать! Спасибо!
Олег - молодець!
Ответный отзыв