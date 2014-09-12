Потрібно зробити візуалізацію об'єкта, котрий ми зараз проектуємо. 1) Площа земельної ділянки - 10 га (є всі вихідні дані) плюс візуалізація навколишніх ділянок (до 60 га сумарно) 2) Площа ферми 6000 кв.м. (65Х80 м, висота - 5 ...
Розмовляю українською та англійською.
Працюю виключно із україномовними підрядниками.
Оплата через Приват24 та інші банківські платіжні системи.
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт3 года назад
Стадія проекту - РП, бетон, арматура, специфікація.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Простий сервіс, котрий спрощує процедуру написання інформаційних запитів відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від імені фізичних та юридичних осіб, а також об'єднань громадян. Сервіс дозволяє правильно скласти запит та отримати pdf файл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Розробка вуличних вказівників, номерних знаків будинків, інформаційних табло для сільської громади. Ідея є, потрібна грамотна реалізація.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
Місцева газета А3, один аркуш. В майбутньому планується 8 аркушів.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть магазин на опенкарте shop.vismar-aqua.com. Нужно поменять дизайн, добавить модули по удобной работе с категориями и товарами. Было бы интересно работать с человеком, который возьмется за поисковую оптимизацию, наполнение товарами, комплексную поддержку за определенную плату в месяц.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть експорт с другого магазина, нужно отредактировать файл для импорта в Prom.ua. Сайт экспорта - http://koishop.com.ua Сайт импорта - http://koipark.uaprom.netНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Сделать чертеж простого изделия из листового металла. Размеры изделия: 520 мм на 330 мм и высота 460 мм. Размеры и общий вид в файле.Чертежи и Схемы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно настроить форум, добавить все разделы, роли пользователей, натянуть тему, русифицировать, добавить лого, рекламные блоки и т.д.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
book.mimolet.com Дизайн основан на стилях Twitter Bootstrap. Вот jpeg картинки https://www.dropbox.com/sh/30wkebo49fttbja/NsGzx50VNV/book.mimolet.com, PSD тоже есть в наличии. Задача: сверстать и "натянуть" дизайн. Шаблоны сайта основаны на Smarty.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу ответственного исполнителя, который сможет написать БЫСТРО сервис приема заявок на аукционные лоты на любом из РНР фрейворков. Это первая часть развития нашего сервиса. Дальше будем расширятся. Описание здесь - https://docs.google.com/document/d/1zFhEdg9lwAXcJnK16m_R8qPHB897fJ1OclMzoT_h88g/edit?usp=sharing. Немного сумбурно, но готов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужно сделать редизайн сервиса печати по требованию book.mimolet.com. Интересует услуга под ключ: от дизайна до верстки и имплементации на живом сервисе.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Стоит задача разработать приложение для продажи ювелирных изделий с возможностью выбора параметров любого изделия (цвет, камень, размер, матирование и т.д.). Дизайн в настоящее время в работе. Прототип приложения уже есть (по запросу). Приложение нужно разработать с ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть сайт http://book.mimolet.com. Нужно сделать редизайн (или точнее верстку) с использованием стилей http://twitter.github.io/bootstrap/components.html.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно нужно освежить дизайн нашего сервиса печати по требованию http://prostobook.com. Жду предложений и вариантов.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать очень простой конструктор фотоальбомов. Пример - http://www.getsimpleprints.com/.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
http://aquaculture.com.ua/ - нужно сделать редизайн сайта. Нравиться чистый, понятный дизайн. Ничего архисложного, замысловатого. Решение принимаю быстро, оплату гарантирую. Работаю только с профессионалами с Украины.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянной основе нужен дизайнер для разработки принтов для футболок на определенную тему: японские карпы кои. Вот примеры татуировок с карпами кои http://photobucket.com/images/koi Tattoo/, что то подобное нужно рисовать для женских и мужских футболок.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен простой магазин для продажи всего одного товара (http://book.koipark.com) с возможностью оплаты через RBKMoney. Оплата в валютах: EURO, USD, RU, UAH Возможность варьировать стоимость доставки в зависимости от страны поставки. Оплата за работу через Приватбанк.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Надо разработать друпал шаблон для сайта planetatur.com.ua. Исполнитель должен быть с КИЕВА! Планируется долговременное сотрудничество, Благодарю!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад