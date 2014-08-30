Нужно создать два красивых флаера (плакат) для магазина Автозапчастей 1 рисунок Формат A3 и A4 полноцвет т.е. нужен один рисунок в разных размерах. 2 рисунок полноцвет Разрешение ...
Дизайн и верстка каталога
Есть каталог сверстанный в MS Publisher с очень простым дизайном.
Надо переверстать этот каталог в InDesign и сделать новый дизайн.
PDF файл есть на http://koipark.com/katalog-dekorativnyi-vodoem-2009. PUB пришлю по запросу.
Только для представителей с Украины.
В последующем возможна верстка книги на сходную тематику.
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