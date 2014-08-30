Дизайн и верстка каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок335 просмотров

Есть каталог сверстанный в MS Publisher с очень простым дизайном.

Надо переверстать этот каталог в InDesign и сделать новый дизайн.

PDF файл есть на http://koipark.com/katalog-dekorativnyi-vodoem-2009. PUB пришлю по запросу.

Только для представителей с Украины.

В последующем возможна верстка книги на сходную тематику.

16 лет назад
lubes
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик! Советую! Приятно работать! Спасибо!

Заявки фрилансеров

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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