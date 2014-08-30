Дизайн и верстка каталога

Есть каталог сверстанный в MS Publisher с очень простым дизайном.

Надо переверстать этот каталог в InDesign и сделать новый дизайн.

PDF файл есть на http://koipark.com/katalog-dekorativnyi-vodoem-2009. PUB пришлю по запросу.

Только для представителей с Украины.

В последующем возможна верстка книги на сходную тематику.