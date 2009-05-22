Разработка дизайна флаера приватной вечеринки.

Здравствуйте.

Необходимо сделать следующие.

1. Краткое описание.

Разработать макет дизайна для флаера "приватной вечеринки".

2. Общие описание.

Приватная вечеринка не совсем то, что вы подумали. Есть определенный круг постоянных клиентов, которым известно большинство услуг. Они знакомы сервисом и т.п. Теперь им нужно эпизодически рассылать приглашения. Люди трудятся в серьезных кампаниях. И потому если кто мимолетом уивдит нечего такого подумать не должен.

3. Композиция флаера.

Цвета умеренные, не сильно яркие, темно-гламурные с оттенком интима. Ни какой пошлости. И намеков.

Информацию я вышлю в приват. Контактов нет только название клуба, кому надо тот знает.

4. Техническое требование. Макет должен быть в формате программы Иллюстратор . Размер флаера стандартный. С каждой стороны 5 мм полей для отрезка. Формат цветов цмик.

5. Оплата 75 долларов (для ориентировки тем кто не из России). В рублях это 2400 рублей.

Пишите, оставляйте предложения. Понравится будем работать постоянно.

З.Ы Предоплаты нет, клеймите макет водяными, знаками, делайте пнг, оплата по факту.

Всем спасибо за понимание.