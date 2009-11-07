Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и эффективно. Я очень доволен!
$30
10 баллов
15 лет назад
Работа сделана с учетом всех пожеланий.
$35
10 баллов
15 лет назад
WordPress
Очень понравилось работать с Денисом. Все было сделано быстро и качественно, разработано много вариантов лого, под каждый мой "бзик". Спасибо большое!
Ответный отзыв
Абсолютно доволен Юрием как заказчиков. не было не истерик и никаких иных недоразумений. Работа шла быстро и легко. Отличный заказчик.
$30
10 баллов
16 лет назад
Только положительные эмоции при работе с этим человеком. Терпеливый и ответственный исполнитель. Работа была сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все исправления ясны и понятны. Общаться с Алексеем одно удовольствие. Рекомендую
$10
10 баллов
16 лет назад
Работа сделана качественно и в срок, все пожелания учтены, рекомендую данного исполнителя!