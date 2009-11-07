Neznaikin

Denis Tolkodubov Neznaikin

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Лого,визитки,фирстиль, дизайн сайтов,баннеры.Эксклюзив, креатив,яркость :)

Портфолио

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Отзывы заказчиков

kuppel
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и эффективно. Я очень доволен!
softis
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Иготовление макета пластиковой карты
Работа сделана с учетом всех пожеланий.
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
15 лет назад
Создать логотип
WordPress
Очень понравилось работать с Денисом. Все было сделано быстро и качественно, разработано много вариантов лого, под каждый мой "бзик". Спасибо большое!
Абсолютно доволен Юрием как заказчиков. не было не истерик и никаких иных недоразумений. Работа шла быстро и легко. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
webdirector
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Логотип (шапка) для форума
Только положительные эмоции при работе с этим человеком. Терпеливый и ответственный исполнитель. Работа была сделана качественно и в срок.
Отличный заказчик. Все исправления ясны и понятны. Общаться с Алексеем одно удовольствие. Рекомендую
Ответный отзыв
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Сделать макет визитки.
Работа сделана качественно и в срок, все пожелания учтены, рекомендую данного исполнителя!
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