webdirector

Алексей Перевезенский webdirector

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип (шапка) для форума

    Разыскивается дизайнер, который сможет сделать логотип (шапку) под существующий (стандартный) шаблон форума. Бюджет не сильно большой. Выбирать исполнителя будут по соотношению цена/качество портфолио. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки за которые вы сможете выполнить данную работу. Спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$80
10 баллов
14 лет назад
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Положительный заказчик! - задача поставлена четко - ответы на вопросы точные и быстрые - оплата вовремя и в хорошем объеме Оценка +10.
Работа выполнена быстро и качественно. Очень отзывчивый человек, и в общении приятен.
Ответный отзыв
Neznaikin
Denis Tolkodubov 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Логотип (шапка) для форума
Отличный заказчик. Все исправления ясны и понятны. Общаться с Алексеем одно удовольствие. Рекомендую
Только положительные эмоции при работе с этим человеком. Терпеливый и ответственный исполнитель. Работа была сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв