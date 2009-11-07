webdirector

Разовая работа по сбору базы пользователей ЖЖ по определенному региону + определенные параметры ихних журналов. Сроки - суммы пишите прямо здесь, я с вами свяжусь.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Разовая работа по сбору базы пользователей ЖЖ по определенному региону + определенные параметры ихних журналов. Сроки - суммы пишите прямо здесь, я с вами свяжусь.
Разыскивается дизайнер, который сможет сделать логотип (шапку) под существующий (стандартный) шаблон форума. Бюджет не сильно большой. Выбирать исполнителя будут по соотношению цена/качество портфолио. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки за которые вы сможете выполнить данную работу. Спасибо
Разыскивается человек который научит меня как создать небольшой сайт в этой cms.