Собрать базу пользователей ЖЖ по региону

Нужен небольшой скрипт редирект: Есть 2 сайта, первый основной сайт, путь которому http://www.sait.net/script.aspx?************ И второй http://www.MOISAITt.net/script.php?************ Мне нужно чтоб юзера отправляли запросы: http://www.MOISAITt.net/script.php?user=666666&password=777777?&tekst А скрипт перенаправлял этот запрос на первый сайт с этими запросами http://www.sait.net/script.aspx?user=666666&password=777777?&tekst И ответ первого сайта отдавал юзеру. Грубо говоря, мне нужно ...