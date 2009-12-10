Компонент для Джумалы 1.5.

Доброго.

Требуется компонент для джумлы 1.5

Соискателю предоставлены возможности:

* размещение и редактирование резюме с фотографией;

* загружать файлы в резюме (например резюме в формате ворд или примеры работ);

* доступ ко всем вакансиям, находящимся на сайте, с возможностью просмотра контактной информации;

Работодатели могут:

* регистрировать свою фирму, указывая ее направление, логотип и ссылку на сайт.

* размещать и редактировать вакансии;

* загружать в вакансиях файлы (например, тестовое задание);

* доступ ко всем резюме, находящимся на сайте, с возможностью просмотра контактной информации или без нее - в зависимости от настроек компонента;

Возможности администратора:

* создавать категории в рзделе

* менять любые записи в базе компонента

Если говорить проще, то требуется компонент что-то вроде http://rabota.np.by/