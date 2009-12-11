Корректировка темы для Wordpress

Есть тема для Вордпресс.

Две проблемы:

1) Там есть featured articles

Откройте демо (live preview)

Там увидите, где большая картинка - это типа важный пост.

А ниже идут просто посты.

Чтобы выводить большую картинку и сделать пост важным, надо сделать произвольное поле (custom field) под именем thumbnail и присвоить посту категорию Featured articles и если не присвоить - выводиться не будет.

Мне нужно, чтобы выводилось при присваивании другой категории, на русском.

Название категории зашито в одном php-файле.

Я поменял в нем название на свое - но не работает все равно.

2) Логотип сделан текстом. Нужно сделать так, чтоб можно было вставить картинку.

Исполнителю дам доступ в админку сайта.

Сайт пустой, информации нет, можно спокойно настраивать, не боясь потерять информацию.