Корректировка темы для Wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть тема для Вордпресс.

Две проблемы:

1) Там есть featured articles

Откройте демо (live preview)

Там увидите, где большая картинка - это типа важный пост.

А ниже идут просто посты.

Чтобы выводить большую картинку и сделать пост важным, надо сделать произвольное поле (custom field) под именем thumbnail и присвоить посту категорию Featured articles и если не присвоить - выводиться не будет.

Мне нужно, чтобы выводилось при присваивании другой категории, на русском.

Название категории зашито в одном php-файле.

Я поменял в нем название на свое - но не работает все равно.

2) Логотип сделан текстом. Нужно сделать так, чтоб можно было вставить картинку.

Исполнителю дам доступ в админку сайта.

Сайт пустой, информации нет, можно спокойно настраивать, не боясь потерять информацию.

WordPress
14 лет назад
markinyan
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Platinum
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Успешно поработали, результат меня полностью устраивает. Явно специалист по вордпресс - даже не спрашивал, какая именно тема, просто попросил доступ в админку и все сделал. При случае обращусь еще.
Ответственный заказчик. Отдельно хочу отметить как вошел в мое положение и честно пытался решить несколько трудный вопрос с оплатой (перевод на Я.Деньги). Буду рад работать еще с этим человеком
  • Похожие заказы

  • Модуль или компонент для парсинга товаров

    $250

    Требуется модуль или компонент для парсинга товаров с сайта www.lightinthebox.com в joomla + Virtuemart 1. Товары и категории должны "парсится" с фото 2. По возможности эти процессы надо автоматизировать. 3. И очень важное! Парсится должны только выбранные категории! Должна быть возможность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин всплывающих подсказок для wordpress

    Нужен плагин для Wordpress имеющий функционал всплывающих подсказок. - всплывающие (с помощью CSS) подсказки над терминами имеющимися в базе - занесение (только админ, через админку) в базу необходимых терминов с описанием (импорт/экспорт терминов в plain-text) - поддержка ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать сайт php+mysql

    $250

    Здравствуйте. Есть работающий сайт на самописной cms (php+mysql). На сайт нужно внести правки - много программирования, немного верстки. Подробное тз скину в icq. Требования: Обязательное умение разбираться в чужом коде! Опыт программирования не менее 3-х лет Он-лайн в аське в рабочее время ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббинг

    Необходимо сграббить словарь рекламных терминов с shturmuy.ru/tools/glossary. Формат - xls. Столбцы: буква - термин - определение. Сколько стоит? Предложения оставлять только здесь. Не стучитесь, пожалуйста, в ICQ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Компонент для Джумла 15

    $200

    Нужно сделать или дописать компонент галереи для Джумла 15: Компонент для Джумла 15. Загрузка фотографий разными пользователями. И сразу несколько фотографий. Админка (как в DatsoGallery) Новое: 1 при загрузки фотографии есть возможность указать несколько категорий и подкатегорий к которым эта ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад