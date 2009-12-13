Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сграббить словарь рекламных терминов с shturmuy.ru/tools/glossary. Формат - xls. Столбцы: буква - термин - определение. Сколько стоит? Предложения оставлять только здесь. Не стучитесь, пожалуйста, в ICQ.
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