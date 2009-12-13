Граббинг

Веб-программированиеЗавершен7 заявок301 просмотр
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Необходимо сграббить словарь рекламных терминов с shturmuy.ru/tools/glossary. Формат - xls. Столбцы: буква - термин - определение. Сколько стоит? Предложения оставлять только здесь. Не стучитесь, пожалуйста, в ICQ.

14 лет назад
adlogic
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана качественно и в срок. Рекомендую!
Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок.
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