Нужен скрипт калькулятора (вопросник)

Необходим калькулятор подобный этому: http://copypast.ru/indigo/calc.php

Небольшое описание:

В калькуляторе имеется ряд вопросов, на каждый из которых имеются варианты ответов. В конце выдается что то вроде баннера в результатом (процент, стоимость и так делее...).

Требуется такой же калькулятор с возможностью задавать свои вопросы (и их количество) и варианты ответов к ним. Ограничений нет, главное что бы четко работало и было просто в использовании.