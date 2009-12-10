Граббер полных новостей для сайта на Drupal

Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке.

Система Drupal

Сайт - www.nightomsk.ru

Также нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность добавления нескольких фото в профайл пользователей. Сейчас раздел с аватарками выглядит так http://www.nightomsk.ru/user/50 как-то не красиво размещена аватарка.