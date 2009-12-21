Инет- магазин-удалил часть кода-shopskript

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки263 просмотра
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Доброго времени суток

1 Полез менять информацию, удалил часть кода, бэкапа нет.

на сервере есть много других шаблонов, недостающий код можно вытащить там либо еще где нибудь.

или установить shopskript с нуля. Решите сами.

2 Дизайн

3 Некоторая оптимизация

4 Дописать некоторые модули связанные с загрузкой базы

Нужен человек разбирающийся в shopskript

Все можно посмотреть тут: http://alpinesport.ru

P\S 100 уе только за пункт 1 и 2.

Все остальное дополнительно и обсуждаеться.

С уважением,Денис

8 985 366 98 81

14 лет назад
ufoo
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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$25
4 дня
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