Доработать форум phpBB3

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart. Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать форум, поправить в нем ошибки,интегрировать в страницу сайта . Подогнать под стиль сайта, поправить написание title
psd сайта будет предоставлено.
Сайт на joomlа.
адрес сайта в файле.
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