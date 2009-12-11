Сделать меню на Flash

Описание в аттаче. Сроки - 1 неделя. UPDATE: ТЗ на русском языке нету. Если есть вопросы - пишите. UPDATE2: В предложении указывайте бюджет и сроки.
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