Небольшая модификация модуля DLE

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки138 просмотров
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Есть модуль который выводит последние новости, topnews2.php

Он выводит их ставя перед новостью знак ">>" надо чтоб вместо этого знака была дата публикации новости

примерно как тут http://s49.radikal.ru/i126/0912/48/6552aa28bb0a.jpg и чтоб фон под датой можно было менять

14 лет назад
Godfazzer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
park0ur
27 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
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