Небольшая модификация модуля DLE

Есть модуль который выводит последние новости, topnews2.php

Он выводит их ставя перед новостью знак ">>" надо чтоб вместо этого знака была дата публикации новости

примерно как тут http://s49.radikal.ru/i126/0912/48/6552aa28bb0a.jpg и чтоб фон под датой можно было менять