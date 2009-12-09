Вывод фотографии из папки

Есть форум-торрент http://7card.ru/forum/ на платформе ppkBB3cker. Нужно чтобы под аватарой пользователя отображался рейтинг Ratio. По умолчанию он отображается во всех стилях, но у меня чтото не показывается. + нужно сделать, чтобы скачивать можно было после 10 ...