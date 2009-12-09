Вывод фотографии из папки

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки236 просмотров
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Имется сайт http://otlishnik.com

Есть ява скрипт для вывода, но нужно переделать с возможностю создавать под категории

14 лет назад
Shaidullin
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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