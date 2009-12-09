Модуль "Каталог организаций" (DLE)

Нужно поработать с фаин ридором. Распознание шрифта не на русском и не на англиском. Создать простой шаблон под joomla 1.5 Также чтобы автоматом парсил текст на сайт, через некоторое время пишите в аську с предложениями 464-933-178 Тз при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль: "ГИД" (Каталог организаций)
CMS: DataLife Engine v. 8.3
Пример: http://gid.allvrn.ru/ (нужно сделать практически копию)
Техническое задание в приложениях.
Прежде чем добавлять заявку - ознакомьтесь с ТЗ. (ТЗ= в принципе переписал практически то, что есть на сайте gid.allvrn.ru )
Указывайте пожалуйста цену и сроки.
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