Простое задание по ajax

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Суть задания
простая форма, поле input text, в ней выводится содержимое текстового файла, кнопка переименовать,
после изменений в поле и клика по кнопке, вносится новое содержимое в файл, и выводится через alert - Переименовано в "Новое название"
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