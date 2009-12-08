Разработка интранет биллинга для корп. связи

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Нужно разработать интранет сайт на php+mysql.

Допустим имеем список сотовых номеров вида:

85556667777 900 Пуппкин Вася

85556667778 5900 Пуппкин Федя

85556667779 2900 Пуппкин Маша

85556667772 1900 Пуппкин Света

85556667771 1900 Пуппкин Света

Где:

85556667772 — Сотовый номер

Пуппкин Вася — Хозяин номера

900 — Сумма расходов этого телефона

Неопходимо что бы была БД в которой хранился бы весь список телефонов к которому бы каждый месяц присваивалась цифра расходов за месяц и фамилия владельца для отчетов. У одного владельца может быть несколько номеров поэтому отталкиваемся от номера.

В бд информация касательно количества расходов должна добвляться из csv файла вида:

85556667777;900

85556667778;5900

85556667779;2900

85556667772;1900

85556667771;1900

В результате: Сотрудник заходит на страничку где он нажимает "Добавить данные" и загружает csv с данными сколько расходов на каком номере. Затем сотрудник может сгенерировать отчет вида (за любой месяц из ранее загруженных отчетов):

85556667777 900 Пуппкин Вася

85556667778 5900 Пуппкин Федя

85556667779 2900 Пуппкин Маша

85556667772 1900 Пуппкина Света

85556667771 1900 Пуппкина Света

В идеале в xls формате или аналоге из ОпенОфиса "ods", а возможно проще все в том же csv.

Неопоходима возможность быстро и легко править зависимость между номером и хозяином т.к. время от времени появляются новые номера, старые удаляются или у них меняются хозяева.

Главное что бы работало, если будут нужны какие либо картинки, кнопочки и.т.д., я все предоставлю. Пока что, больше никакого лишнего функционала не нужно.

Готов обсудить любые предложения. Пишите на мою почту — [email protected] с темой "биллинг" или в личку, но лучше на почту.

14 лет назад
nibug
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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